Nuovi vigneti in Molise, Cavaliere: «Settore in crescita, ora serve lavoro di squadra»

REDAZIONE

L’assessorato all’Agricoltura rende noto che, con determinazione dirigenziale del 9 luglio 2019, sono state rilasciate le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli nella regione Molise, con riferimento all’annualità 2019. La lista degli oltre duecento beneficiari si può consultare sul bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione. Continua quindi a crescere, in linea con la tendenza degli ultimi anni, la superficie investita a vigneti in Molise. Una buona notizia non solo per il settore vitivinicolo ma per l’intero sistema, considerati in prospettiva i possibili ritorni dal punto di vista economico, commerciale e occupazionale. Senza dimenticare i miglioramenti in termini di competitività e di arricchimento dell’offerta sui mercati italiani e internazionali. «La qualità dei nostri vini – ha commentato l’assessore Nicola Cavaliere – è ormai certificata dagli ottimi riscontri ottenuti nei grandi eventi organizzati con il supporto della Regione. Se a ciò si accompagna anche un incremento (seppur nei limiti del nostro contesto) della quantità, il mondo vitivinicolo locale può guardare con maggiore fiducia al futuro. Importante ora è fare gioco di squadra e lavorare compatti e con intelligenza sul brand del Made in Molise».