Nuovi treni regionali ibridi anche in Molise

Approvato finanziamento di 450 milioni di euro in favore di Trenitalia da parte della banca della UE

Treni meno inquinanti, più efficienti e per circa la metà destinati al Sud Italia. Dalla Banca dell’Unione europea (BEI) 450 milioni di finanziamento al Gruppo FS – annunciato dal Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane Gianfranco Battisti – a sostegno del piano di investimenti per nuovi convogli ferroviari destinati al settore del trasporto regionale della controllata Trenitalia. nuovi treni – si legge nella nota ufficiale – copriranno le tratte interne in numerose regioni italiane (tra cui Calabria, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta); 135 convogli ibridi, appunto, con tre o quattro carrozze passeggeri. L’investimento complessivo di Trenitalia per tali tipologie di treni è di circa 960 milioni per il rinnovo della flotta regionale in quelle tratte in cui l’elettrificazione delle linee non è ancora stata completata. I treni saranno equipaggiati con motori di ultima generazione per linee non elettrificate, con pantografo per linee elettrificate e con batterie per percorrere l’ultimo miglio su linee non elettrificate evitando così l’uso del carburante e le relative emissioni in prossimità dei centri abitati.