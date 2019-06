Nuovi sindaci di Termoli e Campobasso, gli auguri di Casartigiani Molise

REDAZIONE TERMOLI

Il Presidente Errico Russo, la Segreteria e il direttivo regionale di Casartigiani Molise, formulano i migliori auguri al nuovo Sindaco di Termoli, Ing. Francesco Roberti e al nuovo Sindaco di Campobasso, Avv. Roberto Gravina per l’impegno politico e amministrativo che si accingono a svolgere per il bene delle comunitá. «Ci auguriamo di poter rappresentare presto ai nuovi amministratori delle due cittá, le azioni prioritarie per il sistema produttivo del comparto artigiano e commerciale che attende da tempo delle risposte serie e celeri – dichiara il Segretario Regionale di Casartigiani Molise dr. Liberato Russo- Il Comune del capoluogo e quello adriatico – in sinergia con la Regione Molise – devono svolgere un ruolo catalizzatore e al contempo diventare il volano delle nuove opportunità di sviluppo e di crescita per l’intero territorio! Siamo pronti a collaborare attivamente con le nuove amministrazioni Comunali di Termoli e di Campobasso per favorire crescita e benessere per le imprese e per l’intera collettività. Formuliamo all’Ing. Roberti, all’Avv. Gravina e alla loro nuove squadre di governo i migliori auguri di buon lavoro, convinti che entrambi sapranno mettere le loro professionalità e le specifiche capacità al servizio delle due città e di tutto il territorio provinciale».