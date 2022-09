Nuovi scavi ad Ostia antica, tra i partner del progetto anche l’Unimol

In una foto dell'uuficio stampa fornita dal Parco archeologico di Ostia Antica l'area archeologica di "Portus" a Fiumicino che da domani riapre ai visitatori con un nuovo percorso alla scoperta dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, immersi in 33 ettari di prati e radure circondati da centinaia di alberi. Con tutte le cautele anti-Covid, temperatura rilevata all'ingresso, obbligo di mascherina indossata e distanziamento, il Parco archeologico di Ostia Antica riapre l'area archeologica di Portus che accoglierà i visitatori, con ingresso gratuito dalle 9 alle 18, (chiusura alle 19), tutti i giovedì ed i venerdì più il primo e il terzo sabato e la prima e la terza domenica del mese. ANSA stampa +++ HO NO SALES - DITORIAL USE ONLY +++ o +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++