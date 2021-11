Nuovi percorsi europei per gli studenti del Liceo Capriglione: i vantaggi di Erasmus+

Presso liceo scientifico R.Capriglione di Santa Croce di Magliano ieri pomeriggio si è svolto l’incontro informativo sul progetto erasmus + : “make your school smart”. Il progetto erasmus ha come obiettivo quello di rendere gli studenti cittadini europei, dandogli la possibilità di relazionarsi con tradizioni, culture, lingue e persone di altre nazionalità. In particolare il programma ha come finalità quello di sviluppare le competenze digitali nell’ambito didattico.

L’incontro disseminativo di ieri, per la prima volta in presenza, è stato l’ultimo di una serie di meeting tenutisi tutti a distanza causa, norme e restrizioni anti-Covid. L’oggetto principale è stato il programma di mobilità dei vari paesi partner: Slovacchia, Lituania, Macedonia del nord, e ovviamente, Italia, puntualmente illustrato dalla dirigente scolastica Giovanna Fantetti e dal comitato Erasmus formato da: Prof. Antonio Mancini, Prof.ssa Francesca Berardi e dal Professore Giovanni Mucciaccio.

Lo scambio che coinvolge il liceo scientifico di Santa Croce di Magliano della durata di 36 mesi (01/09/2020-31/08/2023). Nel rispetto delle norme dovute alla situazione pandemica attuale; interesserà: la scuola Secondaria di Medicina, capofila della città Trnava, il Liceo Sportivo “A. Pushkin” della città di Kaunas e il Ginnasio “7 Marsi” di Tetovo. Originariamente il progetto aveva coinvolto anche una scuola della Turchia che per motivi diversi è venuta meno.

Il 21 arriveranno gli studenti provenienti dalla Slovacchia e dalla Lituania, seguiti il 22 novembre dagli studenti macedoni.

I ragazzi partecipanti al progetto, sostenuti dai genitori, sono entusiasti, in attesa di conoscere gli studenti degli altri Stati europei, certi che tale condivisione sarà un’opportunità di crescita indimenticabile e consentirà agli ospiti di conoscere le buone pratiche del liceo di Santa Croce di Magliano.