Nuovi impianti vitivinicoli, contributi per 225 aziende molisane

Pubblicato l’elenco dei beneficiari sul sito della regione. Cavaliere: settore in crescita, eccellenza sulla quale costruire il futuro



CAMPOBASSO. L’assessorato all’Agricoltura rende noto che è stato pubblicato sul portale della regione Molise l’elenco delle aziende beneficiare di autorizzazioni per nuovi impianti vitivinicoli (annualità 2020), così come trasmesso dal ministero delle Politiche agricole.

Sono ben 225 le imprese locali ammesse quest’anno al contributo, segno di una crescita evidente del settore. Uno sviluppo costante e graduale dal punto di vista dei numeri ma anche e soprattutto di carattere qualitativo di un prodotto sempre più apprezzato al di fuori dei confini regionali e nazionali.

«La tutela, la promozione e la valorizzazione del vitivinicolo molisano – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – restano prioritarie per la Regione, che proprio attraverso le sue maggiori eccellenze intende programmare il futuro del territorio».