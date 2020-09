Nuovi giochi per bambini a Colle Macchiuzzo

Dopo il rifacimento della piazza di Via Inghilterra è stata la volta del parchetto di Colle Macchiuzzo.

L’intenzione dell’amministrazione comunale dI Termoli è di riqualificare tutte le aree verdi della città per permettere a tutti di trascorrere diverse ore della giornata all’aria aperta e in aree attrezzate.

Così da qualche giorno anche a Colle Macchiuzzo sono state istallate nuove giostrine che consentiranno ai bambini del quartiere di divertirsi senza doversi recare in altre zone. In particolare, sono stati posizionati un nuovo scivolo, due altalene e altre due giostrine che hanno arricchito l’intera area ludica dove erano già presenti altri giochi. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano che ha riferito come l’amministrazione comunale sia molto attenta alle problematiche dei parchi giochi e delle aree verdi della città. Attenzione che è sicuramente aumentata dopo il Lockdown causato dal Covid-19 che ha costretto molti giovanissimi a restare in casa.

“Vogliamo – ha detto Vincenzo Ferrazzano – concedere spazi e attrezzature. Dopo Via Inghilterra abbiamo completato l’area verde di Colle Macchiuzzo in quanto nel quartiere abitano molte coppie giovani con figli piccoli. Prossimamente toccherà al parco di Via America nei pressi delle scuole. E’ nostra intenzione cercare di dotare di nuove attrezzature tutti i parchi della città”.