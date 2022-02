Nuovi fondi per l’Apicoltura, via libera dal Consiglio all’Odg di Primiani

Atto approvato all’unanimità. Il consigliere del Movimento: “L’Apicoltura rappresenta una leva per salvaguardare l’ambiente e creare occupazione”

E’ stato approvato all’unanimità durante il consiglio regionale di questa mattina, martedì 1 febbraio, un ordine del giorno a firma del consigliere reginale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani che impegna il presidente Toma ad assegnare nuovi fondi per l’Apicoltura, attraverso la riprogrammazione del Psr. Una modifica fortemente auspicata da alcune associazioni di settore e da molti apicoltori molisani.

“L’Apicoltura non deve essere considerata solo un’attività amatoriale – ha scritto Primiani – ma deve rappresentare una concreta opportunità di reddito e sviluppo, soprattutto per i nostri giovani.

Oggi ho portato il tema in Consiglio regionale e ho sottolineato alcune cose che a mio modo di vedere non sono più rinviabili per la tutela del settore, e l’Aula ne ha riconosciuto la bontà approvando le mie proposte all’unanimità.

Per consentire agli apicoltori molisani di fare davvero impresa, infatti, è importante innanzitutto che la Giunta tenga conto del ruolo dell’apicoltura nel Programma di sviluppo rurale di prossima programmazione, magari con appositi bandi o equiparando le aziende apistiche agli altri allevamenti zootecnici, sia nella fase di accesso ai bandi che nella fase istruttoria delle graduatorie per l’attribuzione dei punteggi.

Ma non solo. È ora che la Regione faccia anche un altro passo: predisporre una nuova legge regionale in materia, per superare quella vecchia e dare finalmente la giusta importanza alle esigenze di sviluppo dell’apicoltura.

Il settore necessita di sostegni concreti. Perché l’apicoltura è un’attività nevralgica non solo per ragioni produttive ed economiche, ma anche per l’equilibrio che ne deriva per ecosistema e biodiversità.

È prerogativa della Regione quindi incoraggiare la crescita imprenditoriale delle aziende apistiche. Le soluzioni ci sono. Basta metterle in pratica.”