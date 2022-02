Nuovi catechisti, don Flavio Placida ad Agnone

Sabato prossimo 19 Febbraio alle ore 16,30, nel Teatro Italo-Argentino di Agnone momento molto importante per la Diocesi di Trivento. Sarà ad Agnone don Flavio Placida, Sacerdote diocesano di Catanzaro-Squillace e professore straordinario di Catechetica alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, per illustrare il nuovo Rito per l’Istituzione dei Catechisti recentemente promulgato dalla Congregazione per il culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, che prevede l’istituzione ufficiale del ministero del catechista e della nuova figura del catecheta, accompagnatore alla fede, che riguarda i genitori, i padrini, le figure più vicine alla persona in formazione, quali nonni e parenti. Per la grande importanza che riveste questo momento nella Vita della Chiesa tutti coloro che vorranno intervenire sono ben accetti. L’ingresso è però consentito solo ai possessori di GREEN PASS.