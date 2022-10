Nuovi arredi urbani, ultimati i lavori di posizionamento delle panchine

Saranno ultimati nella giornata odierna i lavori per il posizionamento dei nuovi arredi urbani previsti per il centro città. Con la Legge 234/2021 il Ministero dell’Interno ha stanziato per i Comuni complessivamente 200milioni di euro per le annualità 2022 e 2023, da destinare agli arredi

urbani.

Il Comune di Termoli ha presentato un progetto che il Ministero ha ritenuto meritevole di finanziare con un importo di 125 mila euro per la fornitura e posa in opera di 14 panchine con schienale per piazza Monumento, fornitura e posa in opera di 16 panchine dotate di fioriere e cestini getta rifiuti oltre a 4 vasi/fioriera.