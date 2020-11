Nuove zone arancioni, scatta l’obbligo di quarantena

Con il peggioramento della condizione epidemiologiche in Italia il ministro Speranza ha deciso che Abruzzo, Liguria, Basilicata, Umbria e Toscana diverranno invece Regioni “arancioni”, secondo quanto ha stabilito la cabina di regia anti-Covid. Interventi dunque più restrittivi che avranno ripercussioni anche sul Molise secondo l’ultima ordinanza Toma che prevede che tutti i cittadini che hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni in una delle regioni dichiarate zona rossa (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta, Alto Adige (decisione presa in autonomia) e zona arancione (Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, Puglia e Sicilia) sono obbligati a comunicare il proprio rientro e ad osservare la quarantena per la durata di 10 giorni. La comunicazione deve essere effettuata entro 2 ore dal rientro al proprio medico di base o al Dipartimento di Prevenzione mediante la mail covid@asrem.com. E’ previsto il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza.