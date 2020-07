Nuove tariffe per il parcheggio di viale Manzoni

L’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, ha comunicato che per agevolare ulteriormente la fruizione del parcheggio di viale Manzoni (nei pressi del PalaUnimol), sono state rimodulate le tariffe ed è stata anche introdotta la possibilità di abbonamento.

“La tariffa oraria rimane di appena 10 cent, un euro per l’intera giornata, mentre con soli 50 cent. si potrà posteggiare per tutta la mattina (8.00/14.30) oppure tutto il pomeriggio (14.30/20.00). – ha precisato Cretella – Sarà inoltre possibile sottoscrivere convenienti abbonamenti alle seguenti condizioni: 15 euro mensile, 30 euro trimestrale, 50 euro semestrale, 80 euro tutto l’anno. Prezzi davvero accessibili che rendono ancor più strategico il parcheggio che si trova a ridosso del centro cittadino (appena 150 passi, poche decine di metri…) ma nonostante ciò, mai adeguatamente considerato ed utilizzato dagli automobilisti.”

Per ulteriori informazioni ed eventuali sottoscrizioni degli abbonamenti, è possibile rivolgersi presso lo sportello dell’AJ Mobilità in via Gazzani n. 33.