Nuove nomine in Forza Italia, Esposito: “Non servono coordinatori di circostanza”

La reazione piccata del capogruppo in Consiglio comunale a Campobasso dopo gli ultimi incarichi assegnati dalla Tartaglione: “Io sono sempre in mezzo alla gente che mi ha assegnato il ruolo istituzionale che ricopro”

“Per rappresentare il territorio è il territorio stesso che ti deve indicare come rappresentante. Il capogruppo è sempre in mezzo alla gente ad ascoltare le richieste e le critiche, a spiegare le proposte politiche e raccontare il lavoro fatto. Quindi, non occorrono coordinatori cittadini di circostanza”. Non ha peli sulla lingua, com’è nel suo stile, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Campobasso, Domenico Esposito, in riferimento alle ultime nomine all’interno del partito da parte della deputata e coordinatrice regionale, Annaelsa Tartaglione, di cui abbiamo dato notizia nel nostro articolo pubblicato ieri, lunedì 11 luglio (L’ARTICOLO QUI), e che ha generato un’ampia e articolata discussione – dai toni più o meno aspri – tra gli azzurri.

“I partiti devono stare tra la gente tutti i giorni – ha proseguito Esposito – non solo in prossimità delle scadenze elettorali. La politica deve tornare tra i cittadini, altrimenti il primo partito sarà sempre l’astensionismo che può superare il 50%. Per questo, auspico che ci siano altre possibilità per invertire questa tendenza. Ma ci tengo a ribadire – ha concluso il capogruppo azzurro a Palazzo San Giorgio – che, pur avendo ricevuto tante proposte dal partito, l’unico ruolo che ricoprirò sarà quello che mi hanno assegnato i cittadini, ovvero quello di rappresentarli nel Consiglio comunale della Città di Campobasso”.

Dal Partito fanno sapere che non si tratta di scelte calate dall’alto dalla coordinatrice regionale, ma seguono uno specifico percorso interno fatto di discussione e condivisione tra i coordinatori provinciali, gli eletti e i vertici.