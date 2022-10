Nuove luci e maggiore sicurezza sull’illuminazione pubblica a Tavenna

Lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Tavenna. A darne conto è stato il sindaco Cirulli che ha spiegato che gli intervenni riguardano i pali della luce. Negli scorsi interventi, invece, erano stati sostituiti i punti luce che non erano ancora a LED, tecnologia che permette di ottenere un consistente risparmio economico.

“Su tutti i pali verranno posizionati nuovi portelli tappo, realizzati in materiale non conduttore di elettricità e con un migliore serraggio, a sostituzione dei precedenti che erano in metallo e che spesso si sganciavano. Verranno verificate e se non presenti realizzate, tutte le messe a terra e controllati e sostituiti, se malfunzionanti, tutti gli interruttori differenziali al fine di dare all’impianto elettrico presente in tutto il centro abitato una maggiore efficienza e sicurezza”.