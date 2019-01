Nuove epidemie sociali, conosciamo meglio i DCA

di Durante Ludovica

In Italia sono molti i casi di anoressia e bulimia: circa 3 milioni di persone sono colpite da questi disturbi alimentari, 2,3 sono adolescenti. I dati registrati destano preoccupazione nella comunità scientifica in quanto si è evidenziato un’abbassamento dell’età media dei soggetti a rischio. Difatti sintomi possono manifestarsi anche nei giovanissimi, già dagli otto anni. Secondo l’ APA, nei paesi Occidentali, i disordini alimentari sono tra le prime cause di morte per malattia mentale. Queste sono generate da forme di disagio fisico, ma sopratutto psicologico ed emotivo. L’anoressia si manifesta prevalentemente in età adolescenziale quando si ha una maggiore difficoltà a riconoscersi nel proprio corpo e deriva da un tentativo di rallentare questo processo naturale. La società odierna non offre un buon esempio per questo gruppo di ragazzi. Il fisico sotto peso delle modelle è fonte di ispirazione per coloro che ambiscono a questo stile di vita e ciò comporta un lavoro maggiore dal punto di vista psicologico. Mentre questa categoria mira al controllo del proprio corpo ed aspira alla vittoria, coloro che sono affetti da bulimia conoscono solamente la sconfitta. Quest’ultima porta, gran parte delle persone, a cadere in un baratro di sensi di colpa ai quali segue un imposizione nei confronti del corpo ad espellere ciò che è stato ingerito. I due disturbi comportano ripercussioni sul fisico come, ad esempio, ulcere intestinali, disidratazione, danni cardiaci, al fegato e ai reni. Mentre dal punto di vista psicologico vanno ad influenzare le relazioni sociali e familiari e possono portare ad un basso livello di autostima. Malattie come bulimia ed anoressia sono chiamate epidemie sociali, per via dei molti casi presenti nel Mondo. La cura prevede lo studio delle ragioni responsabili ed un percorso terapeutico che condurrà anche all’acquisizione di una giusta dose di autostima. Il recupero non è impossibile, ma bisogna avere pazienza poiché richiede del tempo e l’aiuto di professionisti.