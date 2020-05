Nuove cariche sociali al Lions Club di Isernia

Il Lions Club di Isernia ha tenuto l’Assemblea dei soci per eleggere le cariche sociali per l’anno 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021. L’importante riunione quest’anno, date le note difficoltà e disposizioni governative, non si è potuta tenere in una sala, alla presenza fisica dei soci, si è svolta in modalità videoconferenza utilizzando la Piattaforma Go To Meeting fornita dal Distretto Lions. Ma, nondimeno, ha rappresentato ugualmente occasione di incontro ed ha contribuito a cementare vecchie e nuove amicizie in una nuova atmosfera moderna un po’ surreale.

Alla riunione è intervenuto anche il Governatore del Distretto 108A, di cui fa parte il Club di Isernia, Tommaso Dragani, che ha illustrato ai Soci le decisioni prese dall’Organizzazione per il rinnovo di tutte le cariche, che avverrà ugualmente secondo Statuto e tradizione, ed il sistema della votazione che potrà avvenire attraverso la piattaforma Eligo.

Terminata la parte introduttiva, il Governatore ha lasciato la riunione per consentire all’Assemblea di procedere all’elezione delle cariche sociali.

Il socio Luciano Scarpitti è stato eletto per acclamazione Presidente, mentre sono stati chiamati a svolgere l’incarico di Vicepresidente Chiara Passarelli e Ferdinando Crudele.

Su proposta del Presidente, Mario Fuschino, l’Assemblea ha deciso di confermare, anche per il prossimo anno sociale, tutte le altre cariche confermabili, quindi sempre per acclamazione, sono stati eletti: Coordinatore del Comitato Comunicazione (LCIF), Salvatore Azzolini; Coordinatore del Comitato Service (GST), Stefano Gravante; Coordinatore del Comitato Soci (GMT), Valeria Buccomino; Consiglieri d’amministrazione, Antonio Virgilio, Luigi Petroni e Sabrina Ricci. Antonio Maria Triggiani è stato confermato Cerimoniere e Alessandro Scuncio Tesoriere.

Infine l’Assemblea ha proceduto alla nomina dei delegati al Congresso Distrettuale che si svolgerà, sempre con modalità telematiche, il 24/5/2020. Tale Congresso, che vedrà riuniti tutti i delegati di ben quattro regioni, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, dovrà eleggere uno dei Vicepresidenti del Distretto 108A che vedrà tra i candidati il socio del Club Isernia, Stefano Gravante.