Nuove aliquote Imu e Tasi, ecco cosa cambia

TRIVENTO

L’amministrazione comunale fa sapere che, per l’anno di imposta 2019, sono state deliberate nuove aliquote per i tributi comunali Imu e Tasi e che entro la scadenza del 17 giugno 2019, deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale propria Imu e della Tassa sui Servizi Indivisibili Tasi, utilizzando, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013, le seguenti aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2019: IMU (Imposta municipale propria) 2019. Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04.03.2019 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2019.

L’imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24 (codice catastale L435) adottando i seguenti codici tributo: tipologia immobili, codice tributo quota comune, codice tributo quota Stato, aliquota di competenza statale: IMU abitazione principale (solo A1, A8, A9), 3912, 4,00 ‰, 0,00 ‰. IMU aree fabbricabili, 3916, 8,30 ‰ 0,00 ‰. IMU altri fabbricati, 3918, 8,30 ‰, 0,00 ‰. IMU altri fabbricati di categoria D, 3930, 0,70 ‰, 3925 7,60 ‰. TASI (tassa sui servizi indivisibili) 2019. Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.03.2019 sono state azzerate le aliquote TASI per l’anno 2019: Tipologia immobili, Codice Tributo quota Comune, Aliquota: TASI abitazione principale e relative pertinenze, 3958, 0,00 ‰; TASI altri immobili 3961, 0,00 ‰; TASI fabbricati rurali ad uso strumentale, 3959, 0,00 ‰; TASI aree edificabili, 3960, 0,00 ‰. Pertanto, come riportato in tabella, per l’anno d’imposta 2019, l’Amministrazione ha stabilito l’azzeramento dell’aliquota tasi per tutte le tipologie di immobili ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n. 147. Di conseguenza la TASI nel Comune di Trivento non deve essere versata.