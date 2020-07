Nuovarreda Barbiero, inaugurato il nuovo Lube Store

Un binomio vincente per offrire, in Molise, un servizio sempre migliore: si rinnova e si evolve la partnership tra Nuovarreda Barbiero e la Lube. Presso la sede dell’azienda nata nel 1985 (oltre 1000mq di esposizione su tre piani) c’è stato il taglio del nastro per l’inaugurazione del Nuovo Lube Store. Si tratta di un ulteriore momento di crescita – ha ditto Massimo Giulianelli, titolare della Lube – per noi è sempre importante investire sul territorio e ci fa piacere farlo in Molise, in una zona dove vogliamo crescere. Siamo contenti di aver rinsaldato questo rapporto che si è evoluto. Il settore ha dato importanti segnali di ripresa. Le persone hanno riscoperto la vera importanza della cucina e dell’ambiente casa durante il lockdown; oggi siamo qui per offrire le soluzioni migliori e come aziende Lube e famiglia Barbiero siamo felici di investire ancora». «Siamo orgogliosi di inaugurare questo store – ha invece detto l’imprenditore Gianfranco Barbiero, dell’azienda Nuovarreda – per abbracciare tutta l’area del circondario. Abbiamo tantissime offerte: in sostanza chi compra una cucina oggi, metà gli viene regalata da noi». (REDAZIONALE)