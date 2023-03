Nuovamente deserto il concorso per 25 medici di pronto soccorso, la sanità molisana sempre in sofferenza

Ennesimo concorso andato deserto e le soluzioni per la malridotta sanità molisana continuano a non rintracciarsi. I pronto soccorso sono tra i reperti che soffrono maggiormente la carenza di personale e per i quali sono giunti in aiuto i medici stranieri. Ai concorsi, invece, non risponde nessuno. Già il 12 ottobre 2022 alla prova per il concorso per 25 medici di pronto soccorso non si era presentato nessuno. E così l’Asrem aveva bandito una nuova selezione il 19 dicembre: un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 25 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

Oggi la delibera del direttore generale facenti funzioni dell’Azienda Sanitaria Regionale Evelina Gollo con la quale si prende atto “che non sono pervenute domande di partecipazione a valere sul bando per il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, pertanto lo stesso è andato deserto”.

Conseguentemente l’Asrem ha dato mandato alla Gestione Risorse Umane di procedere all’indizione di nuovo avviso pubblico per titoli e contestuale indizione nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati all’assunzione a tempo determinato e indeterminato n. 25 posti dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.