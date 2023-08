Nuova vita per Charles Moulin

Il contributo della docente e giornalista, nonché ricercatrice in ambito storico e artistico, Rita Frattolillo per la rubrica ‘Alesa ed i suoi compagni di viaggio’

Il festival del prossimo settembre “Tracce di luce” dedicato al pittore francese Charles Lucien Moulin è stato aperto recentemente nell’ospitale libreria Risguardi di Campobasso davanti a un pubblico attento e appassionato con il libro di Gianni Palumbo sull’artista.

Sulla pedana, dove si sono alternati musici e addetti ai lavori, il giornalista Giovanni Mancinone ha condotto la serata con CROMA, figlia di Piero Romagnoli, street artist e autrice di graphic novel, che sostiene l’iniziativa con le sue illustrazioni stampate su magliette, tazze e calamite.

É stato l’impegno del cisav-aps (Centro indipendente studi alto Volurno) a rinnovare l’attenzione generale verso l’artista che preferì al successo e alla brulicante vita parigina il silenzio della natura tra le montagne molisane.

Il pittore eremita, che visse in una baita sulle Mainarde, ogni tanto riemerge dal passato, e anche questa volta conferma il fascino che esercita presso le giovani generazioni per la sua esistenza di bohémien ed eremita, dopo aver rifiutato la notorietà e il guadagno.

Moulin affermava che l’arte era la sua seconda religione, e lo aveva dimostrato nei fatti, rinunciando persino all’amore della sua vita, Emilie.

Di sé diceva: “Vivo non di arte, ma per l’arte…l’arte non ha prezzo”.

Lui, compagno di studi e amico di Henri Matisse, allievo di Bouguereau, ad un certo punto della sua vita, infrangendo ogni cliché, era andato a vivere in un misero rifugio che si era costruito con le sue mani sul Monte Marrone, nelle Mainarde.

Lì aveva tutto il necessario: i pastelli, i pennelli, i cartoni e le tele, e, soprattutto, la luce.

Quella luce lo aveva stregato dalla sua prima venuta in Italia, quando a Roma, nel 1896, aveva ritirato per il suo talento il prestigioso prix de Rome assegnatogli a villa Medici, sede dell’Accademia di Francia.

Dopo quell premio, si era diviso per qualche tempo tra Parigi, Lille (la città francese di confinedove era nato il 6 gennaio1869), e l’Italia. Qui soggiornò ad Anticoli Corrado, il paese delle modelle, meta obbligata degli artisti.

Proprio grazie all’invito di un suo modello che aveva posato a Lille come zampognaro, capitò, nel 1911, nella valle del Volturno e a Castelnuovo al Volturno, frazione di Rocchetta.

Si sarebbe dovuto trattenere solo qualche settimana, ma fu amore a prima vista: scenari di sconvolgente bellezza, natura selvaggia, boschi immersi in un silenzio sovrumano, monti maestosi, e, soprattutto, la luce abbagliante.

Tutto questo, insieme alla semplicità degli abitanti, lo decise a girare le spalle alla “civiltà”.

Solo qualche ritorno, a Parigi oppure a Lille, per esporre le opere ispirate a quei panorami selvaggi e superbi, oppure per ritirare qualche premio; poi il periodo del soggiorno americano, e il contributo alla Patria in armi come ufficiale degli Spahis durante la Grande guerra.

Per il resto, una vita quasi da anacoreta sul Monte Marrone, tra lupi e camosci.

Anni dopo, fu la volta di Collerosso, tra ginestre, boschetti di querce, a un chilometro circa da Castelnuovo al Volturno, dove visse in una minuscola costruzione di lastre di tufo addossata a un sasso, arredata con il minimo indispensabile.

Lì si sentiva libero di vivere alla maniera dell’Emilio di J.Jacques Rousseau -il filosofo che sentiva più vicino – in sintonia totale con Madre natura, e libero di dipingere.

Quei luoghi, come era già successo a Van Gogh quando aveva lasciato il grigio cielo olandese per il sole della Provenza, lo incantavano per la qualità della luce, che provò da allora, e fino alle fine dei suoi giorni, a tradurre su cartoni e tele.

Dipingeva tutti i giorni, in tutte le stagioni, e, conoscendo le piante officinali, se ne nutriva, ma si prodigava anche per curare la gente del paese, che lo chiamava col nome storpiato di “Mussié Mulà”, e che a poco a poco gli costruì intorno una leggenda alimentata dalla sua generosità, dalla gentilezza d’animo, dalla sua genialità.

Persino i colori erano naturali: preparava i pastelli con la terra e la colla attaccata ai ciliegi; le scatole da imballaggio che si faceva regalare dai negozianti gli servivano da cartoni per dipingere.

Eseguiva ritratti alle famiglie del paese, che poi regalava in cambio di un piatto di minestra calda. Fabbricava anche piccoli oggetti di legno con cui si sdebitava.

Amava dialogare con il suo modello mentre lo ritraeva, perché attraverso le parole riusciva a capire il mondo interiore della persona che aveva di fronte, trasponendo il suo stato d’animo nello sguardo e nell’espressione del volto che stava dipingendo.

Dopo un inizio neoclassico, l’artista aveva abbandonato l’olio per il pastello, perché quest’ultimo non si scurisce e quindi conserva meglio, anche dopo anni, luminosità e freschezza.

Tra i rarissimi visitatori, ebbe Marcello Scarano, che nel 1936 si rifugiò su quelle montagne, dove scrisse L’incanto delle Mainarde.

Alla fine del ’43, quando gli americani, sbarcati in Sicilia, salirono su per la Penisola facendo arretrare i tedeschi, i castelnovesi ebbero l’ordine di lasciare il paese.

Moulin, prima di allontanarsi, ebbe cura di sotterrare in una buca le sue tele.

Dopo qualche giorno giunse in paese un ufficiale francese con il proposito di conoscere il pittore.

Quando gli fu risposto che Moulin era andato via, diede ordine di rovistare ovunque ai suoi soldati, che scoprirono il nascondiglio.

Al suo ritorno l’artista non trovò più nulla…

Ma non era finita, perché il paesino fu teatro di una macabra messa in scena quando interi reparti alleati vi affluirono inscenando una battaglia in piena regola che si concluse con il bombardamento -vero- e la distruzione del centro abitato, al solo scopo di girare un film di propaganda da mostrare agli americani sull’assalto alla Linea Gustav.

Charles riprese comunque l’attività con ritmo intenso, finché la salute glielo consentì; l’ultimo ritratto eseguito, quello di Suor Pia, fu iniziato nella clinica Pansini di Isernia, dove era stato ricoverato; poi, la morte, il 21 marzo 1960.

É sepolto nella cappella di Pasquale Rufo nel cimitero di Castelnuovo.

La sua figura è entrata nel mito, ma ha continuato a essere relegata in un limbo senza nome, finché anni fa Teodoro Santilli, sindaco di Rocchetta al Volturno, portando avanti il progetto di realizzare un percorso museale per mantenere vivo il ricordo dell’artista francese, decise di metterne in luce con un video la vicenda umana e la statura artistica. E ora questo festival che – ci auguriamo – lo farà rivivere ancora nei luoghi magnificamente rappresentati tante volte sulle sue tele.

Il regista e attore campobassano Pierluigi Giorgio, reduce da tanti successi tra cui quello del filmato Con le periferie nel cuore tratto dall’omonimo libro del vaticanista Raffaele Luise, si impegnò a realizzare un film-documentario su Moulin.

Documentarista di livello nazionale, vincitore di premi in diversi festival del cinema, da decenni attento alle tematiche ambientali e alle tradizioni popolari, sensibile alla salvaguardia delle etnie “minori”, Giorgio ha anche percorso a piedi chilometri di tratturi pugliesi e molisani per attirare l’attenzione sulla salvaguardia delle vie della transumanza.

Suggestionato dalla personalità del pittore francese, Giorgio era da tempo sulle sue tracce, tanto che già nel ’90 si era attivato per la ricostruzione del rifugio di Moulin su Monte Marrone.

E il film Moulin il poeta del pastello ha dimostrato quanto Giorgio sia stato soggiogato dalla figura dell’artista – di cui sembra condividere le scelte di vita – tanto da dare l’impressione, verso la fine del docufilm, di indugiare a lungo, quasi a non voler mettere la parola fine ad una storia così straordinaria.

Supportato dalle testimonianze raccolte nel volumetto di Antonia Izzi Rufo (Ho conosciuto Charles Moulin, Il Cervo, 1998) e arricchito dalla viva voce delle persone che avevano conosciuto e frequentato il pittore francese, il film Moulin il poeta del pastello, che, dopo la prima assoluta a Isernia (29 dicembre 2015) è stato proiettato con grandissimo successo anche a Campobasso, ha il merito di aver ricostruito con rigore filologico e intima partecipazione emotiva la lunga esistenza dell’artista che cercò di riflettere sul significato profondo della vita per scoprirne i valori eterni nella bellezza del creato e delle sue creature.

Giorgio, nel duplice ruolo di Moulin e del narratore che cerca le sue “orme” nei luoghi dove l’artista visse, si è compenetrato nella sua parte in maniera portentosa, restituendo con forza empatica l’essenza stessa della visione filosofica che animò e ispirò i tocchi e i pensieri del pittore, intinta di naturalismo rousseauiano.

Le magnifiche riprese e il montaggio dovuti alla maestria del multipremiato regista William Mussini, che ha prodotto il film con la Mad Video, hanno reso appieno l’unicità dello straordinario pittore così come la vibrante spettacolarità della natura selvaggia delle Mainarde; le canzoni di Danilo Sacco e la voce limpida di Liana Marino hanno incantato, accrescendo la suggestione e la liricità del docufilm, che rese finalmente a Moulin un meritato, bello e sentito omaggio.

Vedremo in questi mesi cosa sarà fatto di nuovo per ricordare degnamente l’artista che privilegiò questa nostra terra come uomo e come artista.

Rita Frattolillo NOTA BIOGRAFICA

*RITA FRATTOLILLO ha affiancato all’impegno di docente negli istituti superiori di Campobasso l’attività di giornalista pubblicista (dal 1988) e quella di ricercatrice nell’ambito dialettologico, in quello artistico e storico-letterario del Molise, svolgendo un’intensa attività di divulgazione culturale. Numerose le pubblicazioni, tra cui: il volume sulla pittrice e musicista Elena Ciamarra di cui ha curato per conto dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso il coordinamento e la biografia (Arti Grafiche La Regione, 1996), il dizionario Molisani, milleuno profili e biografie (ed. Enne, 1998, con Barbara Bertolini), il volume Il tempo sospeso. Donne nella storia del Molise (Filopoli, 2007, con B. Bertolini), il saggio Donne nel Risorgimento Molisano (2010, n.34, “Rivista storica del Sannio”), Lingua e dialetto a Montagano nel Sannio tra passato e presente (ed. Enne, 2003, con Michela D’Alessio, prefazione di Ugo Vignuzzi), Il dialetto di Campobasso (saggio, nel II vol. dell’opera collettanea in 3vv. Campobasso capoluogo del Molise, ed. Palladino, 2008, a cura di R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri), Alle radici del dialetto di Riccia. Lingua e dialetto a confronto (saggio, in Lingua e dialetto a Riccia e nell’area del Fortore, ed. Trediciarchi, 2013). Nel 2017 ha dato alle stampe (ed. Gedi) il romanzo Le ali del ritorno. Nel 2020 ha pubblicato, con Iannone di Isernia, “L’infanzia migrante tra realtà e rappresentazione letteraria”.