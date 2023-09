Nuova vita attraverso l’arte per il tronco di sequoia di piazza Battisti, si cercano scultori e artigiani

Il maestoso esemplare fu abbattuto definitivamente nell’ottobre 2016. Ora il Comune di Campobasso ha avviato un progetto per reperire artisti che realizzino opere in legno a tema acqua, aria, terra e fuoco che saranno esposte in vari punti della città

Era il 9 ottobre del 2016 quando il tronco dell’albero di sequoia di piazzetta “Cesare Battisti” a Campobasso fu definitivamente abbattuto perché ormai morto. Fino ad alcuni anni prima, il maestoso esemplare di sequoia gigante, specie di pianta pregiata ed inclusa nella lista regionale degli alberi monumentali del Molise, faceva bella mostra di sé in quel punto molto trafficato, peraltro, della città.

«Su sollecitazione dell’opinione pubblica – si legge in un post sui canali social ufficiali dell’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella (in alto e in basso le foto allegate risalenti all’ottobre 2016) – il possente tronco dell’albero venne conservato e sezionato in diverse parti, per essere riutilizzato come materia prima con cui realizzare delle opere di arredo urbano, ma le buone intenzioni rimasero tali e l’idea non trovò realizzazione. Oggi, rinvenuti i tronchi in un magazzino comunale, il Comune di Campobasso avvia un progetto per ridare vita quel materiale, attraverso un concorso rivolto ad artisti o artigiani per realizzare quattro opere lignee di arredo urbano da ricollocare sul territorio».

L’iniziativa «ha incontrato la collaborazione della Fondazione BCC della Valle del Trigno che – ha proseguito Cretella – nell’ambito delle proprie iniziative volte alla promozione, attraverso l’arte, dell’impegno di tutti i cittadini per il raggiungimento degli obiettivi climatici italiani ed europei, ha messo a disposizione la somma complessiva di 6mila euro per premiare gli artisti che, attraverso un avviso pubblico, si proporranno per realizzare le sculture. Il tema scelto sarà quello dei quattro elementi naturali: Acqua, Aria, Terra e Fuoco, per richiamare le finalità ambientali dell’iniziativa e dare un filo logico alle sculture che potranno anche costituire un’attrazione artistica capace – si conclude nel post – di arricchire l’offerta culturale e turistica della città».

Nel dettaglio, la Fondazione BCC della Valle del Trigno «provvederà a corrispondere, direttamente all’artista scultore/artigiano o gruppo di artisti – si legge nel bando pubblicato sul sito del Comune di Campobasso – la somma di euro 1.500,00 per ciascuna opera a tema selezionata e realizzata (per un totale complessivo di euro 6.000,00 corrispondente alle 4 opere a tema), quale contributo forfettario ed omnicomprensivo per la partecipazione al progetto». Inoltre, «l’istanza completa di documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre le 12 del 31 ottobre 2023. La Commissione, al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero in data 7 novembre 2023 alle 10 procederà all’apertura dei plichi per verificare la completezza formale della documentazione trasmessa, e quindi la loro ammissibilità, in seduta pubblica presso la sede del Municipio. Nello stesso giorno, in seduta riservata – si termina nel bando – la Commissione proseguirà con la valutazione delle proposte pervenute e successiva attribuzione dei punteggi».