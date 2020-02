Nuova sede per l’Arcigay Molise a Campobasso

CAMPOBASSO. Il prossimo sabato, 15 febbraio, sarà inaugurata a Campobasso la nuova sede dove si riunirà Arcigay Molise, presieduta da Luce Visco. La giornata si dividerà in due momenti: dalle ore 17 alle ore 19 l’appuntamento consueto con il Gruppo Giovani per tutte le persone under 28; dalle 19 ci sarà la serata di tesseramento aperta a tutte e tutti per il sostegno delle attività di Arcigay Molise per «una giornata all’insegna dell’amore con baci perugina e tante novità – fanno sapere gli organizzatori – vienici a conoscere in Via Cirese, presso i locali del Terzo Spazio Centro per il Volontariato a Campobasso».