Nuova sede dell’ordine dei giornalisti, il 17 dicembre l’inaugurazione

Al convegno all’Unimol ospiti d’eccezione saranno il presidente nazionale Carlo Bartoli, il consulente della commissione antimafia Antonio Arzillo e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari

L’ordine dei giornalisti del Molise ha finalmente una sede tutta sua. Dopo 18 anni e varie tappe che hanno portato al raggiungimento dell’importante traguardo, i giornalisti del Molise avranno una “casa” propria.

I lavori alla nuova sede, che si trova al civico 9 di via Longano, sono quasi ultimati e a breve tutti gli operatori e i professionisti del settore potranno godere dei nuovi spazi e di tutti i servizi connessi.

L’inaugurazione si svolgerà il 17 dicembre e nell’occasione l’Odg Molise ha organizzato, per festeggiare l’evento, un convegno, valido come corso formativo deontologico, presso l’Università degli Studi del Molise.

Al convegno prenderanno parte l’europarlamentare molisano Aldo Patriciello, il presidente della Regione Donato Toma, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il presidente dell’ordine nazionale Carlo Bartoli, il consulente della commissione antimafia Antonio Arzillo e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, senatore della Lega.

L’appuntamento è fissato alle 10.30 presso l’Unimol.