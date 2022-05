Nuova sede della Sea, Tramontano presenta una interrogazione urgente

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano, Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso, ha presentato una Interrogazione urgente sulla nuova sede della Sea (la società partecipata dal Comune capoluogo al 100%), acquistata nel 2017 e non ancora utilizzata.

“Si ha il paradosso-afferma Tramontano – che ad oggi, dopo 5 anni, la Sea paga un fitto di circa 30. 000 euro (trentamila) pur avendo una sede che è costata più di 300.000 euro (trecentomila euro).”

“Giova ricordare che l’acquisto della sede da parte della Sea fu duramente contestato dagli allora consiglieri di opposizione Roberto Gravina, Praitano, Felice e Cretella (tutti ora componenti della Giunta comunale di Campobasso), tanto che presentarono un ricorso all’ANAC (poi rigettato).

“Non è ammissibile che ancora perduri una tale situazione (sede di proprietà e contestuale pagamento di un fitto a terzi, assai oneroso) che comporta una ingente dispersione di denaro pubblico, che andrebbe attenzionato dagli organi competenti”.

“L’interrogazione presentata, che sarà discussa il prossimo 30 maggio- conclude Tramontano – è un atto doveroso a tutela dei campobassani che pagano la TARI e con essa finanziano le attività e gli acquisti della Sea”.

” È il momento della verità. E se verità non sarà fatta in aula consiliare, la cercheremo in altre aule”.