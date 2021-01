L’iter resta lungo e tortuoso, ma per la costruzione della nuova scuola di via Crispi – vincitrice del progetto ‘Scuole innovative’ di oltre due anni fa – il comune di Campobasso accoglie positivamente quel primo tassello atteso che porterà alla nascita del moderno plesso scolastico.

La notizia positiva c’è. Tra i nuovi capitoli di entrata nell’ultima variazione di bilancio, infatti, figurano anche i 248mila euro che il Miur, promotore insieme a Inail, ha anticipato al capoluogo per la progettazione della scuola di via Crispi. Soldi che possono alleggerire la corposa spesa che il comune dovrà stanziare per l’abbattimento dell’edificio (circa 1 milione di euro complessivi) non ancora programmato.

Non una svolta, trattandosi di progetti pluriennali e ricchi di insidie, ma una prima pietra intorno alla quale costruire la scuola innovativa del domani, considerata la portata del progetto da oltre 3 milioni di euro. La ‘Scarano’ di via Crispi, come noto, è chiusa da cinque anni: nel 2016, dopo lo sciame sismico che mise in apprensione genitori e studenti, l’allora amministrazione Battista optò per la chiusura definitiva dei cancelli. Gli studi di vulnerabilità commissionati da Palazzo San Giorgio furono impietosi e all’ex sindaco non rimase altra scelta. Fu una delle prime scuole a chiudere nel capoluogo.