Nuova scuola a Mascione, Maroncelli: «I sacrifici delle famiglie sono stati ripagati»

A Mascione sorgerà una nuova scuola. Da alcuni giorni sono al lavoro le ruspe per l’abbattimento del vecchio plesso scolastico, che darà spazio al nuovo edificio che ospiterà gli studenti della contrada e delle aree limitrofe.

«Un risultato raggiunto in un veloce arco temporale», così il consigliere comunale, delegato alle contrade, Gianluca Maroncelli, per il quale: “É un risultato atteso da tutta la popolazione. Avevamo auspicato una soluzione veloce, compatibilmente con i tempi dettati dalla burocrazia. E, così, nel giro di un anno i residenti torneranno ad avere una scuola, da sempre strategica per l’intera area, che sarà anche un centro di aggregazione per attività culturali e sociali, non solo della scuola, ma a disposizione dell’intera collettività”.

“I sacrifici delle famiglie – ha concluso il capogruppo di ‘Segnale Civico’ a Palazzo San Giorgio – sono stati ripagati dalle promesse di questa amministrazione comunale, che nel giro di breve tempo si trasformeranno in fatti concreti. E, segno tangibile, è proprio l’inizio dei lavori. L’auspicio personale è quello che anche per tutte le altre scuole si possa procedere a soluzioni veloci per evitare di mandare in difficoltà le famiglie e i propri figli, tenendo quest’ultimi nella più completa sicurezza”.