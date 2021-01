Nuova perturbazione e aria fredda in Molise, quota neve in discesa

Ancora neve sull’Italia. E’ questo il quadro che emerge dagli ultimi bollettini meteo diramati. Proprio nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, la perturbazione atlantica sta facendo sentire i suoi effetti. Nuove nevicate sono attese su tutto l’Appennino centro settentrionale -cosi come riportato da 3bmeteo- ad iniziare dai 500/700 metri su quello centrale, in calo sin verso i 300/500m su quello settentrionale, a tratti anche più in basso sui settori emiliani. Nel giorno dell’Epifania proseguiranno le nevicate lungo la dorsale appenninica centro settentrionale inizialmente sin verso i 300/400m sui settori settentrionali, 400/700m. Nel fine settimana è atteso poi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con nuove nevicate sabato sull’Appennino, sino a bassa quota su quello centro-settentrionale.