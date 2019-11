Nuova Opel Corsa, l’abbiamo provata presso la concessionaria Autospazio (VIDEO)

E’ possibile effettuare il test drive nella concessionaria di Campobasso

E’ stata presentata domenica 24 novembre la nuova arrivata in casa Opel. Si tratta della Corsa, un design tutto nuovo con tante tecnologie per una piccola compatta. L’abbiamo ammirata e provata nel salone della concessionaria Autospazio di Campobasso. Peso contenuto ed efficienza. Per ora due le motorizzazioni, diesel e benzina. Ma a gennaio arriverà anche la 100% elettrica. Si inizia dal 1200 a benzina da 75 cavalli con cambio a 5 rapporti, adatta ai neopatentati, si sale sulle unità turbo da 100 e 130 cavalli. La versione più potente raggiunge la velocità massima di 208 km/h. Si può anche scegliere il cambio manuale a 6 rapporti o la trasmissione automatica Eat8. Gamma diesel 1500 di cilindrata da 100 cavalli. Propulsore omologato con l’ultimissima direttiva Euro 6D-Temp, per il miglior rispetto dell’ambiente.

La nuova Corsa è completa di aiuto alla guida di ultima generazione. Fari anteriori Led con adattamento automatico dell’intensità. Sistemi di riconoscimento dei cartelli stradali, cruise control adattivo con radar e sistema di protezione della fiancata controllato da sensori. Sistema di allerta dell’angolo cieco laterale e diversi sistemi di assistenza al parcheggio, dal park pilot alla telecamera posteriore con visione a 180gradi. Presente anche il sistema di mantenimento della corsia Lane keep.

Infotainment e connettività a bordo con schermo da 7 a 10 pollici. Informazioni sul traffico in tempo reale, navigatore, assistenza in caso di guasto e chiamata automatica in caso di emergenza.

