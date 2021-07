Nuova ondata di calore in Molise, Campobasso unica città italiana da bollino rosso

Con l’arrivo al Sud dell’anticiclone africano in regione le temperature massime risaliranno fino a toccare i 40 gradi in alcune zone del basso Molise. Dunque il gran caldo e l’afa torna ad impossessarsi nuovamente della nostra regione. Basti pensare che domani, giovedì 8 luglio, Campobasso sarà l’unica città italiana con il bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Questa ondata di calore dovrebbe comunque essere più breve della precedente andando a scemare già nel fine settimana