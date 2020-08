«Nuova ondata Covid in arrivo? A che punto siamo in Molise?»

«Sembra avvicinarsi la nuova ondata dal Coronavirus, a che punto siamo nel Molise?». E’ quello che si domanda il presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice. «Tante sono state le lunghe e stressanti disquisizioni, braccio di ferro e altro per giungere alla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera per il Covid 19 che vede l’ospedale Cardarelli come Hub con la realizzazione della maggior parte dei nuovi posti letto di Terapia Intensiva e semintensiva. Ormai è prossima la stagione autunnale con il possibile e temuto rischio del ripetersi delle situazioni di grave criticità per la diffusione del contagio del virus. Anche il Molise torna a registrare nuovi casi positivi e possibili nuovi ricoveri in ospedale, e come per il resto della nazione crescono le preoccupazioni per la riapertura delle scuole con l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per il 14 settembre prossimo, meno di un mese. Pur appellandoci a tutti gli scongiuri che al caso necessitano, viene da chiedere qual è il crono-programma per la realizzazione degli interventi previsti nel nostro piano approvato per il Covid e stato attuale dei lavori realizzati».