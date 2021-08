Nuova illuminazione lungo il percorso perdonale “sotto le mura” di via Occidentale a Isernia

È stata completata, da pochi giorni, la nuova illuminazione lungo il percorso pedonale che conduce “sotto le mura”, a ovest del centro storico di Isernia, un suggestivo tratto di cammino parallelo a via Occidentale, che va da piazzetta Porta Castello fino a piazza Andrea d’Isernia.«I lavori – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio – hanno riguardato la sostituzione dei pali della luce e l’installazione di nuove lampade a led. Bellissimo e suggestivo l’effetto ottenuto, che pone maggiore risalto al tracciato e alle antiche costruzioni che costeggiano l’area storica della città».Si tratta dell’ennesimo intervento che l’amministrazione d’Apollonio ha realizzato nell’ambito dei lavori pubblici e del decoro urbano, un’opera che si colloca nel programma di ammodernamento dell’intera rete della pubblica illuminazione, da mesi in pieno svolgimento nel rispetto delle normative Uni 11248 e Uni EN 13201-2-3-4, che hanno come obiettivo principale il risparmio energetico e la conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso in ragione di minore dispersione verso l’alto della luce riflessa dalle superfici.