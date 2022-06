Nuova emergenza al Pronto Soccorso, arriva anche il sindaco Castrataro

Pronto Soccorso di Isernia sempre peggio. Ieri, addirittura, i sanitari in servizio hanno chiesto l’intervento del sindaco che si è recato al Veneziale insieme all’assessore alla sanità Francesca Scarabeo.

La situazione è ingovernabile, ha detto uno dei sanitari, non riusciamo a trovare posti letto per ricoverare pazienti con l’ictus e in pericolo di vita. Telefoniamo per chiedere aiuto, ma non risponde nessuno, per questo abbiamo chiamato il sindaco.

Non si può più andare avanti. La Scarabeo, che ha già chiesto l’allontanamento di Florenzano, ha in mente di chiedere anche la riunione della conferenza dei sindaci per chiedere la rimozione del direttore generale.