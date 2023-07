Nuova edizione del corso di Canto Gregoriano all’Abbazia di San Vincenzo al Volturno

Tra il 19 e il 22 luglio, presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, si terrà la IV edizione del Corso di Canto Gregoriano, patrocinato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra (Pims), dalle Abbazie di Montecassino e di San Vincenzo al Volturno (IS), oltre che dall’International Association Vox Gregoriana. La proposta del Corso estivo 2023 prevede di proseguire il cammino già ben avviato, costituito da un livello base, da un livello avanzato e dall’accompagnamento organistico estemporaneo (per gli interessati). Il corpo docente sarà così composto: M° Don Nicola Bellinazzo per il Gregoriano e la Vocalità, M° Prof. Don René Hernandez per il Gregoriano e la Liturgia e M° Prof. Marco Di Lenola per la Musicologia liturgica e l’Accompagnamento.

A questi docenti, si uniranno, ancora una volta, il M° Monsignor Alberto Turco (illustre gregorianista di fama internazionale) e il Preside del Pims M° Prof. Monsignor Vincenzo De Gregorio. Il Corso è indirizzato, in modo particolare, ai coristi, ai direttori di coro, agli organisti, ai musicologi e a tutti gli amanti della musica. Per informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo mail liturgiaemusicasacra@diocesiiserniavenafro.it