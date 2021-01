Nuova aula di informatica, la soddisfazione del Sindaco

CERCEPICCOLA. Il Comune di Cercepiccola ha partecipato a fine anno a un bando ministeriale, aggiudicandosi i fondi necessari per l’acquisto di un’aula d’informatica per la scuola primaria “Michele Marino”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Nardacchione, che insieme all’amministrazione, ha colto l’importante opportunità. «Queste nuove postazioni interattive di ultima generazione – ha spiegato il primo cittadino – consentiranno ad i nostri alunni di avere, con la supervisione degli insegnanti, un approccio con il mondo del web veloce, sicuro ed in grado di portarli verso un’istruzione al passo con i tempi. Posso quindi affermare che a Cercepiccola godiamo di una struttura scolastica, non solo tra le più sicure d’Italia, ma, anche tra le più moderne della regione Molise. Oggi come non mai – ha aggiunto – capiamo l’importanza della tecnologia, non solo in campo scientifico, ma anche nella nostra vita quotidiana e soprattutto in quella delle nostre generazioni più giovani. Già, proprio così! Pensiamo se non ci fosse stato l’importantissimo supporto della tecnologia, quante ore e giorni di lezione avrebbero perso i nostri ragazzi, dovendo fare i conti con l’arrivo della pandemia che ancora imperversa sul nostro pianeta. Per questo motivo, rimanendo convinto dell’importanza del conservare le nostre tradizioni, sono sempre più certo che bisogna tenersi al passo con i tempi, soprattutto dando ai nostri ragazzi la possibilità di evolversi, aiutandoli a non dimenticare le loro radici, ma, al contempo a correre verso il futuro».

Gianluca Caiazzo