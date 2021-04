Nuoto sincronizzato, H2O Sport Histonium. Un finale da protagoniste

Un finale da protagoniste. Le sirenette dell’H 2 O Sport Histonium, impegnate nella fase invernale del campionato regionale Sincro svoltesi in Abruzzo presso la piscina di San Salvo, guidate da Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio, hanno portato a casa risultati di spessore assoluto in tutte le categorie confermando di essere in un ottimo stato di forma.

Nella categoria Esordienti A Chiara Caporale si è laureata campionessa regionale invernale totalizzando un punteggio strepitoso di 61.034. Ha brillato anche la stella di Sofia Papalia che sale sul secondo gradino del podio con 58.760 punti. La società del presidente Tucci ha raccolto consensi e soddisfazioni anche con le altre atlete della categoria Esordienti A. Caterina Simone, Sofia Boschetti, Isabella Ialacci, Sofia Pennati e Giulia Racano hanno confermato i loro punteggi di qualifica per i tricolori, migliorandoli notevolmente. Per alcune atlete nella stessa manifestazione è arrivato il pass per i campionati italiani estivi.

Nella categoria ragazze grande performance per Vanessa Cappellone che conquista il pass per i campionati italiani estivi laureandosi campionessa regionale invernale grazie allo splendido punteggio di 70.035. Tra le junior/assolute sempre la Cappellone mette in bacheca il secondo titolo regionale di giornata e vola ai campionati italiani totalizzando 73.634 punti. Si sono ben comportate anche Chiara Antonelli, Ludovica D’Aloisio, Garro Elisa e Di Nunzio Martina che dovranno ancora attendere per vedere migliorati i propri punteggi.

“E’ stata una gara bellissima, ricca di emozioni – spiega il tecnico Manuela Simeoni – abbiamo raccolto ancora una volta tantissime soddisfazioni. Siamo estremamente soddisfatte della crescita complessiva delle ragazze, sicure che le soddisfazioni non sono certo finite qui”.

Sulla stessa linea il presidente Tucci visibilmente soddisfatto: “In pochi anni abbiamo costruito una squadra di nuoto sincronizzato di ottimo livello e mi complimento con le ragazze, che stanno crescendo in maniera esponenziale e con le nostre allenatrici. Era uno dei nostri obiettivi prioritari essere protagonisti anche in questa bellissima disciplina che regala emozioni a non finire, vogliamo continuare in questo percorso nonostante le difficoltà del momento che stiamo vivendo e credo che continuando di questo passo potremo dire la nostra anche in campo nazionale”.