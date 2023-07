Nuoto, ‘scorpacciata’ di medaglie per la Hidro Sport ai Campionati regionali estivi

Convincente prova collettiva delle atlete e degli atleti in forza alla Hidro Sport che, in questo finale di stagione agonistica, hanno saputo raccogliere, in maniera ottimale, il frutto del grande lavoro svolto insieme ai propri tecnici sui vari impianti gestiti dalla società.

In occasione dei Campionati Regionali Estivi di Categoria svoltisi a Caserta nel weekend dell’8 e 9 luglio scorsi i numeri fatti registrare dai giallo-blu, sia in termini di medaglie effettive conquistate, sia soprattutto per la qualità ed il valore tecnico delle loro prestazioni cronometriche sono stati davvero e questo, a meno di un mese dai campionati italiani estivi di Roma, lascia certamente gradevoli sensazioni all’interno della Hidro.

Delle 104 medaglie ottenute, oltre la metà sono state d’Oro (ben 59) conquistate da: Daniel Agostini nei 50-100-200 dorso e 200 misti in 27’’55-59”21-2’10”48-2’13”89; Alessandra Arbotti (da sottolineare con grande gioia il suo ritorno alle competizioni dopo anni sfortunati per via di una lassità tendinea che ha reso fragili le sue spalle) nei 100 rana in 1’21’’76; Francesca Bellucci nei 400-800-1500 SL in 4’47”36-9’50”80-18’59”70; Alessandro Catelli nei 50-100 e 200 rana in 30”84-1’09”33-2’32”18; Sara Colalillo nei 50-100-200 dorso con 30”68-1’06”73-2’25”09; Miriam Di Ridolfo nei 50 SL con 28”12; Michele Pio Gasbarrino 100 farfalla 59”44, 1500 SL 17’03”95; Christian Giamberardino 50-100-200 rana 33”62-1’11”09-2’33”87; Gemma Guiderdone 100-200 farfalla 1’10”60-2’31”20; Antonio Pio Iacovelli 50-100-200 farfalla 25”94-57”00-2’06”84; Alice Lomastro 100-200 SL 1’00”63-2’14”35, 200 misti 2’35”61; Riccardo Mariano 100-200 dorso 1’07”94-2’38”99; Francesco Marra 200-400-800-1500 SL 2’10”85-4’29”61-9’25”63-18’00”09; Giovanna Muccitto 50-100-200 farfalla 28”96-1’03”80-2’26”83; Chiara Oriente 400 misti 5’26”48; Domitilla Oriente 200-400-800 SL 2’22”60-4’56”33-9’50”66; Emanuele Palmieri 50 farfalla 27”48; Benedetta Sangregorio 100-200 dorso 1’08”24-2’30”97; Lino Santoro 800 SL 9’27”98; Ester Spedalieri 200 rana 2’48”17; Ermanno Tedeschi 200-400 SL 1’55”98-4’05”55; Maria Ludovica Tremonte 50-100-200 rana 37”64-1’18”18-2’55”13, 400 misti 5’39”01; Francesco Ziccardi 400 misti 5’59”24.

Notevole il bottino di successi giunti dalle staffette, a significare quanto solida sia stata la prestazione dell’intero gruppo squadra con i successi della 4×100 SL Ragazze (Patierno Guiderdone Bellucci Tremonte) 4’23’’44, 4×100 SL Ragazzi (Gasbarrino Giamberardino Palmieri Marra) 3’55’’42, 4×100 Mista Ragazze (Di Ridolfo Tremonte Guiderdone Patierno) 4’47’’06, 4×100 mista Juniores Maschile (Agostini Catelli Iacovelli Tedeschi) 3’56’’07; 4×100 mista Ragazzi (Mariano Giamberardino Palmieri Gasbarrino) 4’14’’19; 4×200 SL juniores maschile (Tedeschi Iacovelli Oriente Agostini) 8’06’03. Rammarico per la 4×100 mista Juniores Femminile incappata in una squalifica per cambio anticipato, il quartetto Colalillo Spedalieri Muccitto Lomastro aveva fatto registrare un tempo che attualmente le avrebbe collocate al terzo posto delle graduatorie nazionali.

Le medaglie d’argento sono state in tutto 26 ed ottenute da: Alessandra Arbotti 50 rana 38”05, 100 SL 1’05”49; Miriam Di Ridolfo 100 SL 1’01”81, 100 dorso 1’12”52; Michele Pio Gasbarrino 50-200 farfalla 27”60-2’12”20; Gemma Guiderdone 200 SL 2’20”14, Vladislav Khamchuk 100 dorso 1’11”27; Alice Lomastro 50 SL 28”25; Giovanna Muccitto 50 dorso 30”95; Irene Nicodemo 200 dorso 2’34”71, Chiara Oriente 200 misti 2’36”80, Domitilla Oriente 200 farfalla 2’29”14; Giovanni Oriente 50 SL 26”43; Eleonora Patierno 200 SL 2’20”14; Sara Sabella 200 rana 2’57”57; Benedetta Sangregorio 50 dorso 32”04, 200-400 misti 2’29”84-5’23”47; Lino Santoro 200 dorso 2’25”99; Ester Spedalieri 100 rana 1’15”25; Ermanno Tedeschi 50-100 SL 25”00-54”17; Maria Ludovica Tremonte 200 misti 2’37”54; staffetta 4×100 SL juniores Femminile (Muccitto Lomastro Di Ridolfo Colalillo) 4’01’’58 e 4×100 SL juniores Maschile (Tedeschi Iacovelli Colalillo Agostini) 3’39’’73.

Infine 19 sono state le medaglie di bronzo ottenute da: Alessandra Arbotti 200 SL 2’26”40; Mario Colalillo 400 SL 4’32”66; Michele Pio Gasbarrino 100 SL 56”75; Antonio Pio Iacovelli 200 SL 2’03”66; Vladislav Khamchuk 400-1500 SL 4’54”73-19’34”71; Michele Lamenta 50 farfalla 30”20; Irene Nicodemo 50 dorso 33”61, 50 farfalla 31”86; Claudia Niro 100 farfalla 1’27”26; Emanuele Palmieri 100-200 farfalla 1’00”21-2’17”05; Eleonora Patierno 50 SL 29”19, 200 misti 2’39”05; Sara Sabella 50-100 rana 35”86-1’20”01; Ester Spedalieri 200 misti 2’37”16; Chiara Testa 200 dorso 2’35”46; Francesco Ziccardi 200 misti 2’48”15.