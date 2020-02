Nuoto, Regionali indoor di fondo: la Hidro Sport sugli scudi

CASERTA. Weekend di gare per gli atleti delle Hidro Sport che hanno raccolto risultati di rilievo durante il Campionato Regionale Indoor di fondo, disputatosi nella piscina da 50 metri di Caserta. Sei gli atleti impegnati nella distanza dei 3000 metri per gli appartenenti alla categoria ragazzi, mentre dalla categoria juniores in poi la distanza proposta è stata quella dei 5000 metri.

Vincenza Mastrangelo, categoria Juniores, ottiene il quinto posto nella sua serie conclusa in 1 ora 7’16” che le è valso il dodicesimo posto della classifica generale.

Nella categoria ragazze, 2 atlete impegnate nella stessa batteria di gara: Alisia D’agnone, classe 2006, è stata protagonista di una perfetta condotta di gara che l’ha portata ad aggiudicarsi la sua serie con un vantaggio di oltre un minuto sulle più immediate inseguitrici ed il suo 38’18”3 finale l’ha posizionata al quarto posto della classifica generale ma, cosa più importante, l’ha collocata tra le migliori atlete italiane della specialità che si contenderanno il titolo italiano il prossimo mese di marzo a Riccione. L’altra atleta in gara, Elisa Petti, nata nel 2007, alla sua prima esperienza in questa competizione, ha concluso la sua prova in 40’41”9 con cui ha chiuso la serie in quinta posizione e dodicesima nella generale.

Nel settore maschile brillante prova di Giovanni Oriente, atleta del 2004, che ha vinto la propria serie con un ottimo36’04”4 che migliora di oltre un minuto il suo precedente primato personale e si piazza così all’undicesimo posto generale.

Nella stessa serie erano presenti altri due portacolori della Hidro Sport al loro esordio in questo genere di competizione: Francesco Abbruzzese, classe 2006, si è ben comportato chiudendo in terza posizione la sua prova in batteria, 38’17”2 il suo crono finale che lo ha posizionato al 24esimo posto della generale e Jacopo Petacciato, atleta del 2005, ha concluso questa sua prima esperienza con il tempo totale di 39’13”6 che gli è valsa la quinta posizione in batteria.