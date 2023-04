Nuoto, quattro atleti dell’M2 a Riccione per i criteria Giovanili

Sono 4 gli atleti m2 impegnati da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile p.v. a Riccione, nei Criteria giovanili di nuoto. Nello Stadio del Nuoto scenderà in vasca Alessandro Trevisi nel 50, 100 stile libero. Quattro le qualificazioni ottenute per i Criteria da Alessio D’Agostino che gareggerà nel 50 e 100 stile libero e nel 100 e 200 dorso. Jacopo Varriano sarà in gara nel 200 farfalla come pure Giuseppe Cantalupo.

“Siamo moto orgogliosi dei nostri atleti – commenta Amelia Mascioli presidente della m2 – e del nostro team tecnico guidato da Raffaele Rampino per le sedute di allamento in vasca e da Pierluca Manocchio per la preparazione a secco. Alessandro Trevisi inoltre ha già staccato il pass per I Campionati Assoluti di Nuoto in programma sempre allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 13 al 17 aprile prossimo. Sono certa che il loro impegno e la loro dedizione li porteranno anche questa volta verso grandi risultati”.