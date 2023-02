Nuoto, quarto posto conquistato dagli atleti della M2 impegnati nella XXIV edizione della Coppa Città di Vasto￼

Il meeting nazionale riservato alle categorie esordienti A, ragazzi junior e assoluti ha visto la squadra del presidente Amelia Mascioli conquistare un ottimo quarto posto su ben 22 sodalizi presenti alla manifestazione di scena nella piscina di Vasto. Nella classifica generale primo post per l’H2O Sport, seguita dall’Olimpica Salentina e dalla Ranidae.

Tra gli esordienti A sul podio Beatrice Orrino con tre medaglie d’oro conquistate rispettivamente nel 50 e 100 stile libero (29”67,1’06”36) nel 50 farfalla (33”70). Bronzo nel 50 dorso (36”97). Alessandra Sarra è argento nel 50 dorso (35”68). Sfiorano il podio Delia Barisciano nel 200 stile libero e Elena Santopuoli nel 50 rana. Al maschile sul podio Lorenzo Priolo, argento nel 50 dorso (34”18).

Nella categoria Ragazzzi Alessio D’Agostino è oro nel 50 dorso (25”95), nel 100 dorso (56”87), terzo nel 100 stile (55’13) e ancora due volte oro nelle finali del 100 dorso (56”86) e nel 100 stile (53”81). In grande evidenza anche Giuseppe Cantalupo medaglia di bronzo nei 400 misti (4’48”17) e Edoardo Libertone terzo nel 50 dorso (30”11) mentre sfiora il podio nel 100 dorso. Medaglia di bronzo per Luigi Pallante nel 400 stile libero (4’47”03).

Al femminile in grande spolvero Sofia Orrino che migliora i tempi nelle finali e conquista l’ oro nel 100 rana (1’18”09), l’argento nella finale del 50 farfalla (30”48), terza in quella del 50 stile libero (28”93). Maira Margiotta è bronzo nel 200 stile libero chiuso in (2’20”67). Sfiora il podio Mariapia Evangelista nel 50 rana. Tra gli junior Alessadro Trevisi si impone sia in qualifcazione che in finale nel 100 stile (52”87,50”89), nel 50 stile (23”33), nel 100 dorso (26”44) e nel 200 stile (1’54”94).

In grande spolvero anche Jacopo Varriano argento nei 400 misti (4’52”40), nel 50 farfalla (27”25), medaglia di bronzo nel 100 farfalla (59”37). Nel 200 stile libero medaglia di bronzo per Antony Latessa chiusi con il tempo di 2’00”4.

Tra le cadette Alice Cumbolotta è medaglia di bronzo nel 200 farfalla (3’00”66).