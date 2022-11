Nuoto, prima tappa Molise Winter Tour: buone le prestazioni degli esordienti della m2

Buone le prestazioni degli esordienti (a e b) impegnati ieri nella piscina del Centro Sportivo m2 nella 1° Tappa Molise Winter Tour.

Alessandra Sarra si conferma anche nella categoria A imponendosi nei 100 dorso con il tempo di 1’19 mentre conquista un ottimo terzo posto nei 50 stile fermando il crono a 32”1. Medaglia d’argento per la sua compagna di squadra Beatrice Orrino (31”1), che sfiora il podio nel 100 dorso, seguita in quinta posizione da Delia Barisciano. Nel 50 rana positive le prove di Elena Santopuoli, Alessia Presutti e Federica Guerriero rispettivamente piazzatesi al quarto, quinto sesto posto. Al maschile tra gli A Lorenzo Priolo è bronzo nel 100 dorso con il tempo di 1’16”2 e quinto nel 200 stile. Jacopo Staniscia e Filippo Biello si piazzano rispettvamente al quarto e quinto posto nel 50 rana. Filippo Sessa è quarto nel 100 farfalla. Entusiasmante la staffetta 4×50 misti (Sarra, Sessa, Orrino, Priolo) che in rimonta si impone sugli avversari e conquista l’oro con il tempo di 2’21”4. Quarto posto per I compagni di squadra Barisciano, Staniscia, Pescolla e Biello.

Tra gli esordienti B doppio oro per Daniele Sessa che vince i 100 farfalla (1’27”1) e I 50 rana (43”). Christian Casoli è primo nel 100 dorso (1’27”3) seguito sul podio da Daniele Priolo (1’29”1). Priolo è terzo nel 50 rana con il tempo di 46”. Al femminile due medaglie d’oro per Claudia Forte nel 100 dorso (1’38”3) e nel 50 stile (41”2), seguita sul podio da Beatrice Del Re (42”3) che conquista la medaglia d’argento anche nel 50 rana (57”2) dove terza è Sara Mancino (1’04”6). In evidenza anche le staffette 4×50 misti, che ottengono il primo posto con Forte, Priolo, Sessa e Del Re e il terzo posto con De LiIbero, Di Toro, Casoli e Mancino.