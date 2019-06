Nuoto paralimpico, ottimi risultati per il molisano Pompeo Barbieri a Udine

Ancora ottimi risultati per Pompeo Barbieri che al cospetto dei migliori nuotatori paralimpici internazionali, ha fatto registrare due ottime performances nelle gare in cui è sceso in acqua, conseguendo anche piazzamenti lusinghieri. L’occasione, questa volta, le ‘World Series Para Swimming’ a Lignano Sabbiadoro (Udine). Nella gara dei 50 ‘Farfalla’ Pompeo ha ottenuto il terzo tempo della sua categoria (S4) concludendo la prova in 57″46, a meno di un secondo dal croato Tomi Brajsa, mentre la vittoria è andata all’atleta della repubblica ceca, Arnost Petracek. Nella disciplina dei 50 ‘Stile libero’ ancora un significativo piazzamento di categoria, con il sesto posto finale ottenuto grazie al 48″68, preceduto solo dall’austriaco Ernhofer, dagli italiani Beggiato e Morelli, dal ceco Petracek e dal croato Brajsa. L’atleta molisano della Hidro sport si conferma dunque uno dei migliori atleti europei per la soddisfazione del suo tecnico Antonio Cucoro, che da anni segue il cammino agonistico di questo atleta esempio di tenacia e forza.