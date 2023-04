Nuoto, ottime le prestazioni della m2 ai Criteria Giovanili di Riccione

Bilancio positivo per i 4 atleti m2 che hanno preso parte ai Criteria giovanili di nuoto di scena nello stadio del nuoto di Riccione fino allo scorso 5 aprile.

“Sono molto soddisfatta – commenta Amelia Mascioli presidente della m2 – oltre alla medaglia di bronzo conquistata da Alessio D’Agostino abbiamo i nostri atleti piazzati nei primi 10 posti. Mi preme sottolineare anche l’esordio nella manifestazone di Jacopo Varriano assolutamente positivo in una gara molto diffcile quella dei 200 farfalla. Risultati che premiano anche tutto lo staff m2 da Raffaele Rampino per l’allenamnto in acqua a Pierluca Manocchio per la preparazione a secco. Un ottimo lavoro di squadra che, sono sicura ci darà altre belle soddisfazioni anche nella seconda parte della stagione agonistica”.

Riflettori puntati sugli Assoluti di nuoto a Riccione da giovedì 13 al 17 aprile sempre nella consueta cornice dello stadio del nuoto dove saranno impegnati Alessandro Trevsi e Alessio D’Agostino.

RISULTATI CRITERIA

Varriano Jacopo 200 fa junior 2006 2.09.59 28esimo

Cantalupo Giuseppe 200 fa ragazzi 1 2008 11 esimo 2.10.59

Trevisi Alessandro 50 sl junior 2005 22.90 6° 100 sl 50.71 11esimo

D’agostino Alessio ragazzi 2° 2007 100 do 55.22 3° record regionale categoria ragazzi 200 do 2.03.99 8°50 sl 24.51 43esimo 100 sl 53.20 47 esimo.