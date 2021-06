Nuoto, l’H2O Sport si mette in grande evidenza nella prima uscita in vasca da 50 metri

Nella prima uscita in vasca da 50 metri, gli atleti appartenenti alla categoria ragazzi dell’H 2 O Sport si sono fatti onore. A Pietralata nel campionato nazionale a squadre Ragazzi la società del presidente Tucci ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi nuotatori risultando la migliore società molisana nella classifica generale della categoria: quella che comprende sia il settore maschile che femminile. Molto interessanti i miglioramenti cronometrici degli atleti biancorossi che hanno affrontato la vasca olimpionica con piglio e determinazione.

Per la squadra maschile hanno gareggiato Daniel Di Giacomo sceso in vasca nei 50 stile (25”63) e nei 100 stile libero (57”16) ; Gabriele De Gregorio impegnato nei 200 stile libero (2’08”64), nei 200 misti coperti in 2’26”43 e nei 400 misti (5’10”04) ha fatto evidenziare grandi progressi. Emanuele Florio ha coperto i 400 stile in 4’32”74 mentre il compagno di team Jacopo Basile si è molto ben disimpegnato nei 100 e 200 dorso coperti rispettivamente con il tempo di 1’05”19 e 2’21”60. Alessandro Vernacchia si è messo in mostra nei 100 rana (1’19”12) e nei 200 rana (2’54”28) mentre Andrea Gabriele ha raccolto consensi nei 100 farfalla (1’04”97) e nei 200 farfalla (2’23”26).

Grande spinta è giunta dalla squadra femminile con le ragazze che hanno performato alla grande : Sofia Cavina ha preso parte a tre gare stabilendo in tutte i propri personali: 50 stile libero (29”30), 100 stile libero (1’04”60) e 100 dorso (1’12”41). Tre le distanze nelle quali si è disimpegnata Sofia Rossano ha fatto grandi cose nei 200 stile (2’13”89) e 400 stile (4’44”63) oltre che nei 200 dorso (2’29”74) Federica Santoro ha fatto vedere delle belle prove nei 100 rana (1’21”62) e nei 200 misti (2’36”89), mentre Sofia Silvaroli ha evidenziato una grande crescita nei 200 rana (2’52”39) e nei 400 misti (5’36”10). Infine un ottima Alessia Angelicola ha gareggiato nei 100 farfalla (1’11”82) e nei 200 farfalla (2’36”86).

Questo il commento del Presidente Tucci: “E’ stato emozionante fare, per la prima volta dopo più di un anno una trasferta con tutta la squadra. Un grande plauso alla delegazione della FIN Molise che ci ha consentito di gareggiare in Vasca lunga a Roma in un impianto bellissimo e complimenti a tutti ragazzi che si sono sfidati alla grande. Per loro è stato un buon punto di inizio per la stagione estiva che si preannuncia molto interessante. Avremo alcuni atleti impegnati a Riccione, nel Trofeo Internazionale Nicoletti che si svolgerà nel prossimo fine settimana e sarà un impegno molto probante e la prima occasione per confrontarsi anche con atleti di fuori regione”.