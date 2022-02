Nuoto, la squadra Master m2 conquista il titolo regionale

Sono stati ben 98 gli atleti che hanno preso parte alla competizione nella piscina del centro sportivo di Campodipietra

La squadra Master m2 ha conquistato ieri, nella piscina del Centro Sportivo di Campodipietra, il titolo regionale Master. Sono stati ben 98 gli atleti che hanno preso parte alla competizione in rappresentanza di 14 società, 3 molisane e 11 provenienti da fuori regione. La squadra del capitano Alessandro Izzi ha conquistato ben 61 medaglie su 65 gare disputate. Le medaglie d’oro sono state 34, 19 quelle d’argento e 8 di bronzo. Nella classifica finale al secondo posto si è piazzata la Vanessa Nuoto Smile, terzo posto per l’H2O di Campobasso.

Ma ieri nella sette corsie di Campodipietra si sono svolti anche i Campionati regionali Assoluti Individuali. Cinque i titoli regionali conquistati. Nei 50 dorso da Francesca Di Iorio e al maschile d Federico Di Rito, da Alessio D’Agostino nei 100 e 200 dorso, gare in cui ha limato i suoi personali, da Alessandro Trevisi nel 100 stile. Trevisi con il secondo posto conquistato nei 50 farfalla con il crono di 25”31 ha staccato il pass per i Criteria Nazionali Giovanili di scena a Riccione dal 25 al 28 marzo p.v. Secondo posto per lui anche nei 50 stile. Sul terzo gradino del podio Sofia Orrino nei 200 stile, argento per Alessia Di Paola nel 50 stile, bronzo per Maira Margiotta negli 800 stile libero.

Sono ben 750 i partecipanti, in rappresentanza di ben 36 società all’ “11°Trofeo Emmedue” il meeting nazionale di nuoto riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti (maschi e femmine) di scena il 25, 26 e 27 febbraio prossimi, organizzato dalla Società m2.