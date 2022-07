Nuoto, i master della m2 impegnati nella tradizionale traversata dello Stretto di Messina

Saranno 29 quest’anno i componenti della comitiva a cimentarsi in questa sfida in programma lunedì 11 luglio

La squadra di Nuoto Maser m2 sarà presente per il terzo anno consecutivo alla Traversata dello stretto di Messina in programma lunedì 11 luglio 2022.

Saranno 29 quest’anno i componenti della comitiva a cimentarsi in questa sfida. La gara, non competitiva, partirà nelle prime ore della mattina e, come di consueto, sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’m2. Si ringrazia Flavio Fatica per aver ideato e disegnato il logo che caratterizzerà l’avventura e la SIR Infissi per aver legato il suo nome alla manifestazione.

Questi i partecipanti : Mauro Grassi, veterano del gruppo alla sua quarta partecipazione, Alessandro Izzi, Amelia Mascioli, Michele Colitti, Cristina Damiano, Giuseppe Terrigno, Gennaro Luongo, Pasquale Arteritano, Massimo lembo Fazio, Domenico de Cesare, Pino Moffa, Mauro Kusturin,Alberto Manfredi Selvaggi, Lucia Falcone, Antonella Di Mario, Milena Ianniruberto, Omar Carozza, Sara Grassi, Fabio Genovese, Federica Tromba, Pina Mastroiacovo, Salvatore Amorosa, Nicola Marinelli, Nicola De Socio, Emanuela Tomasi, Andrea Alfano, Antonio Alfano, Ilaria Zaccagnini. A loro si aggregherà OSSI SCHMIDT, un triatleta di origini tedesche che ha scelto il gruppo M2 per cimentarsi in questa esperienza.