Nuoto, H2O Sport: Vanessa Cappellone migliore atleta del 2021 nel sincronizzato

L’H2O Sport aggiunge un riconoscimento importante alla sua già ottima stagione. Vanessa Cappellone, portacolori della società biancorossa che ha ottenuto risultati di rilievo assoluto in campo regionale e nazionale nella sua disciplina, è stata premiata come miglior atleta per il settore nuoto sincronizzato per l’anno 2021. Il riconoscimento è arrivato in occasione dell’assemblea regionale organizzata dal Comitato Regionale Abruzzese della Fin che ha inteso riconoscere il lavoro e i sacrifici di tutti i nuotatori per quanto fatto negli ultimi 365 giorni. Grande è la soddisfazione per tutto il sodalizio biancorosso che nella cerimonia svolta a L’Aquila presso la sede del Coni ha visto ripagati sacrifici, passione e lavoro che sono, in tutti gli sport e in particolare nel nuoto, alla base dei successi.

“E’ una grande gioia per tutti aver ricevuto questo premio spiegano le allenatrici dell’H2O Sport Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio presenti all’evento insieme a Walter Coccia – un premio che Vanessa ha ottenuto con tanta passione e una grandissima abnegazione allenandosi costantemente senza mai rallentare nonostante il problema della pandemia che ha creato non pochi problemi. La perseveranza negli allenamenti e la qualità degli stessi ha portato a traguardi prestigiosi nei quali hanno risaltato le qualità natatorie di Vanessa, brava nell’affrontare al massimo ogni appuntamento. Il nuoto sincronizzato è una disciplina in forte ascesa e siamo felici che la società del presidente Tucci abbia deciso di darci fiducia e aggiungere questo tassello al mosaico di un team di grande qualità e spessore. Siamo convinte – chiosano – che questo sia un punto di partenza, sia per noi che per la Cappellone e non certo di arrivo. Un punto dal quale poter ostruire qualcosa di ancora più bello e importante in futuro anche e soprattutto grazie al sostegno di tutta l’H2O Sport”.