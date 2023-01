Nuoto, H2O Sport: si rinnova il 4 e 5 febbraio l’appuntamento con la coppa “Città del Vasto”

Il grande nuoto torna a Vasto dopo due anni di assenza e la firma è quella prestigiosa dell’H2O Sport. La società del presidente Massimo Tucci organizza nel weekend del 4 e 5 febbraio la XXIV Coppa Città del Vasto, terzo trofeo H2O Histonium il meeting nazionale di nuoto in vasca corta vedrà confrontarsi nel centro abruzzese i migliori nuotatori della penisola delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti. Si preannuncia un weekend di grandi emozioni e con tanta qualità in vasca. A conferma di ciò c’è il fatto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere in anticipo le iscrizioni rispetto alla data stabilita. Saranno 22 i team che si presenteranno ai nastri di partenza della kermesse natatoria a tinte biancorosse: Mille Sport San Salvo, SDS, C.S. Portici, Rhyfel, Athena Sp Club Bracciano, Circolo Canottieri Aniene, Park Club Altri, Delphinia Team Piceno, Fanum Fortunae Nuoto, Emmedue, S.I.N., Termoli nuoto, Airon Club Bio-Sport, Aquarius Piscina Canosa, Olimpica Salentina, Planet Sport, Ranidae, Sport 2000 Lucera, Sports and Events, Waterpolo Bari, XSporting, H 2 O Sport. Il programma gare prevede sabato mattina: 200 dorso, 100 rana, 400 misti, 50 stile libero, 800 e 1500 stile libero, mentre nel pomeriggio i 50 dorso, 400 stile libero, 100 farfalla e 200 rana. Ci saranno poi le finali: dei 50 stile libero, 100 rana, 50 dorso, 100 farfalla. Nella giornata di domenica al mattino si scenderà in vasca per i 100 dorso, 200 stile libero, 50 farfalla e 200 misti. Nel pomeriggio poi ci saranno i 200 farfalla, 100 stile libero, 50 rana a seguire le finali 100 dorso, 50 farfalla, 100 stile libero, 50 rana.

La società ha curato tutto nei minimi dettagli grazie ad un grande lavoro di squadra. “Un po’ di emozione c’è sicuramente – spiega il numero uno dell’H2O Sport Tucci – tornare dopo due anni ad organizzare questo evento è una grande gioia. La pandemia ha rallentato la nostra corsa, ma non ha scalfito il nostro entusiasmo e quello delle società che hanno aderito. Il fatto che abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo rispetto alla data stabilita, testimonia che la coppa Città del Vasto, trofeo Histonium, è ormai un punto di riferimento nel calendario invernale di tanti sodalizi. Ci aspettiamo un grande spettacolo in vasca con l’auspicio che possano arrivare dei grandi risultati. Infine – chiosa il presidente – mi preme ringraziare tutta la società H2O Sport e le persone che hanno lavorato e stanno lavorando da tempo per la buona riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento va al Comune di Vasto e agli sponsor che ci hanno affiancato nell’organizzazione di questa gara. Sarà un weekend intenso che promette spettacolo e grandi emozioni”.