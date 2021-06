Nuoto H2O Sport, brillanti prestazioni per gli esordienti e i categoria a Roma

Estate fa rima con successo per l’H 2 O Sport che nella prima kermesse regionale estiva riservata agli Esordienti A e Categoria ha messo in campo tutte le sue frecce migliori. Re della rana è stato Luca Angelilli primo nei 50 (29’’98), 100 (1’05’’28) e 200 (1’05’’28). Giuseppe Massignan ha messo in bacheca l’oro nei 50 dorso (29”27) e nei 100 dorso (1’03”44). Francesco Testa è salito sul gradino più alto del podio nei 200 farfalla (2’20”92) ed ha messo in cassaforte due argenti, nei 50 farfalla (27”52) e nei 100 (1’01”08). Un oro e un argento sono finiti al collo di Jordan Coco primo nei 200 dorso (2’30”81) e secondo nei con 1’10”89. Si è fatto valere anche Vincenzo Palladino vittorioso nei 200 misti (2’23”34) e bronzo nei 100 rana (1’15”84). Giacomo Trofino centra la medaglia d’argento nei 1500 stile libero (18’22”65) e quella di bronzo nei 400 stile libero con il tempo di 4’50”02. Francesco Stinziani sale sul secondo gradino del podio nei 200 misti (2’23”19) e sul terzo gradino nei 200 farfalla (2’27”07). Mirco Mancino centra il bronzo nei 50 e 100 stile coperti in 25”03 e 56”21. Cristian Bucciardini è terzo nei 1500 metri in 19’05”09.

Nel settore femminile Claudia Rossano vince i 50 stile (28”58), i 50 dorso in 31”81 e i 100 in 1’08”54. Bene si comporta Martina Lonati che chiude prima i 50 farfalla in 29”18 e i 100 in 24”14. Tre i podi di Camilla Stinziani che si aggiudica i 400 misti in 5’23”50, è seconda nei 100 farfalla (1’07”23) e terza nei 200 stile in 2’14”96. Benedetta Scutti mette in bacheca l’oro nei 200 rana (2’57”82) e il bronzo nei 50 rana (39”10). Oro e argento per Sabrina Antenucci nei 200 stile libero (2’13”97) e nei 50 stile (29”98). Chiara Antenucci festeggia il successo nei 200 misti (2’31”44) e il terzo posto nei 50 dorso (33”13). Gli 800 stile premiano Anna Gallo. La nuotatrice dell’H2O Sport chiude in 10’48”86. L’H2O festeggia anche l’argento di Arianna Capria nei 50 rana (37”11) che fa il paio con il secondo posto nei 50 farfalla (30”36). Sono di bronzo i 200 dorso di Eliana Ricciuti (1’13”80) e i 400 stile di Cecilia Allegretti così come i 50 farfalla di Marta De Paola.

Tra gli esordienti A si posizionano sul podio: Antonio Pisaturo secondo nei 100 dorso con il crono di 1’18’’12, nella stessa gara seconda piazza per Sofia Ventrella gara completata con il crono di 1’23’’91, argento nei 100 rana per Elena Carusi con il tempo di 1’35’’34 e Jacopo Marzola si posiziona nel terzo gradino del podio nei 50 stile libero con il tempo di 31’’88.