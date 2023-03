Nuoto. H2O Campobasso vince meeting nazionale Emmedue

L’H2O Campobasso ha vinto questo pomeriggio la dodicesima edizione del Trofeo emmedue, il meeting nazionale di nuoto di scena nel fine settimana nella piscina del Centro Sportivo M2 di Campodipietra.

Alle spalle dei vincitori la squadra di casa della M2 seguita allo Sport 2000 Lucera. Quarto posto per il Circolo Canottieri Aniene, quinta la società Vanessa Nuoto Smile.

Alla società del presidente Massimo Tucci è andato anche il trofeo riservato alla categoria esordienti. Secondo posto per la m2, terzo il sodalizio del Circolo Canottieri Aniene.

La migliore prestazione femminile della manifestazione l’ha conquistata Federica Siravo (Circolo Canottieri Aniene) che ha nuotato l’800 stile libero con il tempo di 8’53”94. Al maschile il migliore è stato Matteo Bianco (CS Peterpan) sempre nell’800 stile chiuso con il tempo di 8’17”69.

Al meeting nazionale di nuoto organizzato dalla società m2, riservato alle categorie Esordienti, Ragazzi, Junior e Assoluti, hanno partecipato, nelle quattro sessioni di gare 503 atleti in rappresentanza di 25 società.