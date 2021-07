Nuoto, H2O: ai campionati regionali ottimi risultati dal settore maschile

Arrivano belle soddisfazioni anche in campo maschile per l’H 2 O Sport ai campionati regionali Esordienti A e di Categoria che si sono svolti nella piscina Felice Scandone di Fuorigrotta (Napoli). Per gli atleti allenati da Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo, Michele Mucci e Luca Di Giacomo tanti miglioramenti cronometrici e un grande bottino di medaglie. Tra i cadetti spiccano le prove di Luca Angelilli che è campione regionale nelle tre distanze a rana 50 (30’’56) 100 chiusi in 1’06’’77 e 200 coperti in 2’30’’89. Per lui gradino più alto del podio anche nei 100 stile libero (54’’61) e 200 misti (2’14’’25) .

Tra gli juniores in grande evidenza Giuseppe Massignan che si laurea campione regionale con i personali nei 50 (28’’67) e 100 (1’01’35) dorso oltre che nei 200 misti (2’17’’45). Per l’atleta del presidente Tucci anche un bronzo nei 100 stile libero (55’’62) e un quarto posto nei 50 stile libero chiusi con il tempo di 25’’57.

Vincenzo Palladino è stato autore di grandi prove mettendo il titolo in bacheca nei 200 rana chiusi in 2’40’’67 e nei 200 dorso (2’20’’39). Il nuotatore del team molisano fa suoi anche i 400 misti (con uno strepitoso 4’ 54’’57) e mette in cassaforte la medaglia d’argento nei 200 misti (2’20’’22). Palladino chiude la kermesse con il quarto posto nei 100 farfalla (1’02’’84). Francesco Testa centra il titolo regionale nei 200 farfalla (2’24’’69),l’argento nei 50 (28’’09) e il bronzo nei 100 (1’02’’84) farfalla. Per lui anche il terzo posto nei 50 rana (33’’84). Due argenti e un bronzo per Mirko Marcino secondo nei 100 farfalla (59’’91) e 200 stile libero (2’04’’03). terzo nei 50 stile 25’’26 e quarto nei 100 stile libero (55’’72). Jacopo Raspa conquista l’argento nei 50 rana (33’’78) e un buon quarto posto nei 50 delfino (29’’04). Doppia quinta piazza per un brillante Simone De Gregorio nei 50 delfino (32’’22) e nei 50 rana (36’’70).

Nella categoria ragazzi riscuote consensi con belle prestazioni Gabriele De Gregorio, secondo nei 200 (2’23’’22) e 400 (5’04’’20) misti. Per lui una quarta piazza nei 200 stile libero chiusi in 2’06’’28. Doppia medaglia di bronzo per Daniel Di Giacomo che chiude i 50 stile in 25”76 e i 100 dorso in 1’05”05. Emanuele Florio si laurea campione regionale nei 1500 stile libero coperti con il crono di 17’59’’09 eporta a casa la medaglia d’argento nei 400 stile libero (4’33’’49). Per il bravo nuotatore biancorosso c’è anche il bronzo nei 200 stile libero (2’06’’16)oltre al quarto posto nei 100 stile libero chiusi in 56’’87. Jacopo Basile sale sul terzo gradino del podionei 100 dorso) ed è quarto nei 200. (2’21’’68). Medaglia di bronzo anche per Andrea Gabriele nei 200 misti (2’23’’27) e 200 farfalla (2’24’’66), medaglie che fanno il paio con il quarto posto conquistato nei 400 misti chiusi in 5’08’’36. Giacomo Trofino mette in bacheca l’argento nei 1500 stile libero chiusi in 18’14’’20 mentre il compagno di squadra Mario Castagnoli centra il terzo posto nei 100 rana con il crono di 1’15’’87. Ai piedi del podio: Jordan Coco nei 200 dorso (2’28’’51) e Francesco Stinziani 200 farfalla (2’26’’18). Per il primo anno ragazzi sono stati premiati: Christian Bucciardini primo nei 400 (4’53’’98) 800 (10’09’’50) e 1500 (19’26’’32) stile libero, secondo nei 200 stile libero (2’20’’63) e terzo nei 100 stile libero. Christian Irano primo nei 100 (1’22’’28) e 200 (3’00) rana e terzo nei 200 stile libero (2’25’’19) e 200 misti (2’42’’87). libero. Jacopo Centillo primo nei 100 farfalla coperti con il crono di 1’15’’93.

Tra gli esordienti A Antonio Pisaturo si laurea campione regionale nei 100 dorso (1’15’’31) e porta a casa l’argento nei 200 (2’43’’17). Si mette in mostra anche Matteo Salotto terzo nei 100 stile libero (1’08’’85) così come Antonio Tucci sulla distanza dei 200 rana con il tempo di 3’10’89. Podio sfiorato per Simone Listorto che conclude quarto nei 50 stile libero in 1’09’’01. Lo stesso piazzamento lo ottiene Claudio Canulli nei 1500 stile libero coperti in 22’32’’40. Concludono nella top ten Jacopo Marzola, Andrea Di Martino, Francescopaolo Graziani, Paolo Paolino, Matteo Rignanese, Domenico Rocco, Nicolò Gabrielli.